Esplode una cabina Enel a Saponara, ferito un operaio

Un operaio è rimasto ferito nella serata di ieri, a seguito dell'esplosione di una cabina dell'Enel, collocata in via del Mare, a Saponara. In questi giorni sono in corso lavori di costruzione di un tratto di linea interrata per il potenziamento della rete, con i fondi del Pnrr. A quanto pare, a seguito della riparazione di un guasto, al momento della rialimentazione della linea un'esplosione ha interessato la cabina di via del Mare. A rimanere ferito è stato uno degli operai della ditta esecutrice di Ragusa. Per fortuna, l'uomo ha riportato solo lievi ferite, tant'è che sarebbe stato già dimesso dall'Ospedale Piemonte di Messina, dove ha ricevuto le cure mediche necessarie. L'esplosione ha causato un fortissimo boato che, avvertito nella zona, ha seminato parecchia preoccupazione tra i residenti. La ditta sta adesso ripristinando l'area attorno alla cabina dove si è verificato l'incidente.