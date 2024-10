Sequestrate piante di cannabis e dosi di marijuana a Francavilla di Sicilia: un arresto e una denuncia

Nella serata del 17 ottobre a Francavilla di Sicilia, i Carabinieri della locale Stazione hanno condotto due operazioni antidroga, che hanno portato all’arresto di un 41enne e alla denuncia di un 35enne, entrambi residenti nel comune messinese. L’attività investigativa, rafforzata da operazioni di osservazione e pedinamento, ha spinto i Carabinieri a intervenire nelle abitazioni dei due sospettati, considerate veri e propri centri di spaccio.

Nel corso della prima perquisizione, nell'abitazione del 41enne, i Carabinieri hanno trovato 16 piante di cannabis, di cui 12 già in fase di fioritura, sistemate in una serra improvvisata sul solaio. L’uomo è stato arrestato con l'accusa di "coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti" e posto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Nel secondo intervento, in casa del 35enne, sono state sequestrate 4 dosi di marijuana e un bilancino di precisione. Per questo, l’uomo è stato deferito per "detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".