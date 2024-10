Oltre 300 assunzioni a novembre al Comune e alla Messina Servizi: sono 120 quelle nella “partecipata”

Sono oltre 300 i nuovi dipendenti che nel giro di un mese firmeranno il contratto che li legherà al Comune o alla Messina Servizi. Riaprono le porte girevoli dei due enti che stanno portando a termine uno storico turn over, soprattutto, Palazzo Zanca.

Ma la prima a far scattare le assunzioni sarà la “partecipata” che si occupa dell’igiene cittadina. Infatti dal primo novembre saranno impiegati settanta nuovi addetti al delicato servizio di spazzamento, uno di quali su cui c’è maggiore attesa di risultati da parte dei cittadini che per anni, specie nelle zone meno centrali, hanno assistito ad una pulizia di strade e marciapiedi molto poco efficace.

I settanta nuovi addetti sono gli idonei della selezione avviata nel 2023 per rimpolpare le fila del settore igiene e del verde. Nei mesi successivi 42 persone sono state già assunte. Ora arriva la tranche più grossa con 70 nuovi contratti che cambiano l’assetto all’interno del servizio spazzamento. Per far fronte a quella che era urgente necessità di ripulire con un minimo di frequenza le strade, la società si affidò a ditte esterne che hanno dato un supporto in termini di uomini che ha toccato anche le 100 unità. Piano piano questo aiuto è scemato e oggi si è ridotto a 46 unità, alle quali si sono aggiunte le 47 interne nel frattempo inserite nel servizio. Con le nuovi assunzioni, “escono” in 46 ed entrano in 70. Un plus che dovrebbe portare ad una maggiore presenza sulle strade, oltre che ad una organizzazione più puntuale delle attività per poter raggiungere lo standard che tutti si aspettano.

A goderne maggiormente saranno le periferie e i villaggi. Infatti il centro città ( indicativamente l’area che va da viale Europa a viale Giostra “gode” dai 5 ai 7 passaggi di spazzamento a settimana) ha già una buona resa, ma se si va oltre si può arrivare anche ad un solo passaggio la settimana. Ecco, questo dato, con i nuovi addetti, potrà essere raddoppiato. Parallelamente, stanno per concludersi le assunzioni dei restanti 55 operatori destinati alle attività di scerbatura, di cui circa 30 unità sono già stati contrattualizzati e stanno operando all'interno di ville, impianti sportivi e cimiteri cittadini. Entro l’anno i dipendenti di Messina Servizi saranno 720.