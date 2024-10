Nebrodi 2, il 22 novembre a Messina la maxi udienza sulla mafia dei pascoli: 59 imputati, coinvolte 8 imprese

A distanza di nove mesi dal maxi blitz interforze è il tempo dell’udienza preliminare per l’operazione Nebrodi 2, ovvero la seconda puntata della lotta alla mafia dei pascoli, quella dei gruppi tortoriciani che truffavano milioni di euro all’Unione Europea e all’Agea sui terreni agricoli. È in pratica il seguito della Nebrodi 1, che scattò nel gennaio del 2020, e ha già registrato la sentenza d’appello.

La maxi udienza si aprirà il 22 novembre prossimo a Messina davanti alla gup Monia De Francesco, e vedrà coinvolti 59 imputati e 8 imprese agricole. Mentre per quel che riguarda le parti offese ci saranno 4 enti e 13 tra imprenditori e allevatori che sono stati vessati e danneggiati per anni dai gruppi criminali. Il loro numero è proprio un buon segnale per lo Stato, che vista la loro presa di posizione chiara e netta contro la mafia dei pascoli non dovrà abbandonarli mai in questa vera e propria battaglia che hanno deciso di intraprendere. Gli enti coinvolti sono l’Agea, l’Unione Europea, e il Comune di Tortorici.