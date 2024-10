Messina, nuovi vertici Amam e reset di Atm: la “road map” di De Luca e Basile

Dalla lunga riunione di Fiumedinisi è venuta fuori una road map che, da qui alla fine dell’anno, porterà ad un profondo rinnovamento nell’amministrazione comunale, tra giunta e, soprattutto, società partecipate. A ribadirlo lo stesso stato maggiore di Sud chiama Nord, dal leader Cateno De Luca al sindaco Federico Basile, che con una nota hanno confermato molte delle indiscrezioni che erano filtrate giovedì sera.

La prima tappa è prevista lunedì, quando Basile firmerà il decreto per la nomina del nuovo Cda di Amam. Bocche più che cucite, però, sui nomi, anche se le scelte sembra che siano già maturate. Sempre la settimana prossima sarà ufficializzato il “reset” dei vertici di Atm, secondo lo stesso copione attuato per Amam: dimissioni, poi avviso per il nuovo consiglio d’amministrazione. E forse non è un caso che per la successiva data cerchiata in rosso sul calendario, quella di lunedì 28, sia prevista la nomina del nuovo direttore generale della Città metropolitana. Uno dei rumors del momento vuole che a prendere il posto di Salvo Puccio, chiamato a occuparsi a tempo pieno di Palazzo Zanca, possa essere proprio l’attuale presidente di Atm, Pippo Campagna, che nel frattempo continuerà a gestire l’Asm di Taormina.

Entro fine mese, infine, ci sarà il primo cambio in giunta: in uscita, come previsto da tempo, c’è l’attuale assessore all’Istruzione, Pietro Currò. Sul sostituto, però, nessuno si sbilancia. Uno dei nomi “caldi” delle ultime ore è quello del coordinatore cittadino di Nino Carreri, che potrebbe anche essere scelto per il nuovo Cda di Atm (dove non è escluso che venga confermata, con una nuova nomina, Carla Grillo). Ma il rimescolamento di carte non finisce qui. Riempita anche la casella del nuovo direttore generale di Amam, dopo le dimissioni – le uniche non “controllate” dalla casa madre deluchiana – di Pierfrancesco Donato, da novembre in poi si continuerà con le altre partecipate. Non è detto, però, che a dimettersi saranno i vertici di tutte le società. Quasi certo il rinnovamento dei vertici di Arismè, in dubbio Messinaservizi, meno “traballante” la Messina Social City, mentre è probabile che altri movimenti possano registrarsi in giunta.

«Abbiamo una road map ben delineata – ha ribadito ieri Basile – che ci condurrà, entro il mese di dicembre, verso un nuovo assetto generale, permettendoci di proseguire il nostro lavoro con maggiore slancio. Non si tratta di scelte fatte per premiare o bocciare qualcuno, ma semplicemente di naturale revisione, in questa fase serve più energia per raggiungere e completare gli obiettivi che ci siamo prefissati. La road map per Messina prevede una serie di passi strategici che verranno attuati nelle prossime settimane».