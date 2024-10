Inclusivity Village: a Messina l’inclusione diventa una festa delle pari opportunità

Messina si prepara a colorare la sua comunità con l'Inclusivity Village 2024 “Siamo tutti uguali diversi” in programma lunedì prossimo a Villa Dante. Durante la conferenza stampa di presentazione, svoltasi a Palazzo Zanca, presso la Sala Falcone e Borsellino, il sindaco Federico Basile ha espresso la sua soddisfazione, sottolineando come questa manifestazione rappresenti un'opportunità per dare voce a chi vive situazioni di discriminazione: «È essenziale lavorare insieme per costruire una società più inclusiva». L'assessora alle politiche giovanili, Liana Cannata, ha evidenziato l'importanza dello sportello d'ascolto, facente parte del progetto "IncludiME - Sportello delle Pari Opportunità” finanziato dal PN Metro Plus 2021-2027, un'iniziativa pensata per accogliere e sostenere chi vive in prima persona le difficoltà legate alla discriminazione. «Le esigenze che emergono dal territorio e dalle persone che vivono quotidianamente situazioni di discriminazione e violenza richiedono un’attenzione concreta. – afferma l’assessora - Per questo motivo, oltre a realizzare l’Inclusivity Village, abbiamo voluto creare uno sportello delle pari opportunità, coinvolgendo il terzo settore, che lavora instancabilmente per dare voce a chi è più vulnerabile. Vogliamo ascoltare le esigenze del nostro territorio e assicurarci che nessuno si senta mai solo», ha spiegato Cannata, sottolineando l'impegno dell'amministrazione comunale.

Valeria Asquini, presidente di Messina Social City, ha poi messo in luce il ruolo di Villa Dante come spazio riqualificato per la comunità. «Siamo orgogliosi di aprire le porte di questo luogo, frutto di un lungo processo di riqualificazione, per eventi che promuovono inclusione e solidarietà. L'Inclusivity Village deve diventare un appuntamento fisso nella nostra città» ha affermato con passione. Alla conferenza stampa hanno partecipato i rappresentanti dei soggetti coinvolti, fra loro anche Natalia La Rosa responsabile della GDS Academy di Gazzetta del Sud, che ha portato i saluti del presidente di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia Lino Morgante. La Ses come media partner contribuirà alla comunicazione dei temi legati all'evento e all’organizzazione del panel dedicato al linguaggio come veicolo di inclusione. L'incontro si terrà lunedì alle 10, subito dopo i saluti istituzionali, e parteciperanno, oltre a La Rosa, il professore Fabio Rossi ordinario di linguistica italiana dell'università di Messina e la professoressa Graziella Priulla già ordinaria di sociologia della comunicazione dell'università di Catania.