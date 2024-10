Crisi idrica a Barcellona: interventi d'urgenza con autobotti e recupero del pozzo di Cannistrà

Da ieri a Palazzo Longano, a seguito dell’ordinanza firmata dal sindaco Pinuccio Calabrò, è stato attivato e reso immediatamente operativo il Centro operativo comunale (Coc), «al fine di assicurare, nell’ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi per la gestione dell’emergenza idrica per una rapida e coordinata attività di assistenza alla popolazione».

Ad assicurare le funzioni più essenziali previste nel vigente piano di protezione civile, saranno i volontari della Protezione civile, che offriranno l’assistenza alla popolazione che richiederà il necessario rifornimento di acqua per scopi sanitari. Ciò grazie alla convenzione, siglata in sede regionale con il Corpo forestale, già attivo da oltre due mesi per rifornire le frazioni.

Le autocisterne, in dotazione al locale distaccamento del Corpo forestale, stanno rendendo da due mesi possibile il rifornimento dei serbatoi realizzati in prossimità dei pozzi nelle contrade Maloto e Gala, Cannistrà e San Paolo e di altri serbatoi di pozzi per i quali si sono abbassati i livelli della portata di acqua.