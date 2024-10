Rassegna stampa 18-10-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, arriva il primo sì del Consiglio per sbloccare le assunzioni. Approvato il bilancio consuntivo 2023

- Messina, il quartiere dice basta ai fuochi d'artificio di mezzanotte: lettera al prefetto dalla quarta Municipalità

- Messina, la morte di Lavinia Marano dopo il parto: la Procura generale ricorre in Cassazione

- Usura, a Messina una condanna e un’assoluzione nel processo per prestiti a tassi elevati

- Messina, ecco l’accordo integrativo di Atm: ma il fronte sindacale resta spaccato

IN PROVINCIA

- Barcellona, crisi idrica in molte parti della città: divampano segnalazioni e proteste