Messina, arriva il primo sì del Consiglio per sbloccare le assunzioni. Approvato il bilancio consuntivo 2023

Il primo passaggio per sbloccare le assunzioni – quelle già formalizzate ma che non si sarebbe potuto formalizzare, a maggio, e quelle che invece sono ancora in stand-by – è stato compiuto. Nei prossimi giorni, forse già lunedì, arriverà l’altro. Per dare il via libera ad assunzioni e stabilizzazioni serviva che il consiglio comunale approvasse due atti finanziari chiave, il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato (cioè quello, in altri termini, che “allinea” i conti del Comune a quelli delle società partecipate).

Tutto è fermo, attualmente, perché entrambi questi documenti avrebbero dovuto essere approvati entro il 30 aprile – per questo ci sono sei assunti, entrati in servizio a maggio, che lavorano a Palazzo Zanca ma... non avrebbero potuto –, il problema è che la Giunta li ha esitati solo nelle scorse settimane. Così ieri, alla prima seduta utile secondo i tempi previsti dalla legge, il consiglio comunale ha fatto la sua parte, approvando, intanto, il bilancio consuntivo. Non è mancato, a corollario, un lungo dibattito politico, interamente svolto col sindaco Federico Basile in aula, insieme a diversi dirigenti di Palazzo Zanca e al direttore generale Salvo Puccio.