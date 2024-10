«Lavoro, sanità infrastrutture e investimenti»: la Cisl Messina verso il Congresso di aprile 2025

«Rivolgiamo grande attenzione a temi molto sentiti in questo momento – ha sottolineato Alibrandi – è questo il momento in cui si inizia a fare un bilancio del lavoro fatto negli anni e tracciare le linee guida per il nuovo mandato programmando il percorso dei prossimi anni. Puntiamo sul lavoro, sul territorio, le periferie e tutti quei luoghi che hanno necessità di riqualificazione o recupero. Messina – ha ricordato Alibrandi – è sottoposta ad un’azione di risanamento che può essere fondamentale per valorizzare e dare opportunità ai giovani e alle persone che vivono quotidianamente la città».

Il Consiglio Generale della Cisl Messina, tenutosi oggi nell’aula Cannizzaro dell’Università di Messina, ha dato il via al percorso che porterà al Congresso provinciale del sindacato che si svolgerà il 3 e il 4 aprile 2025. Alla presenza del nuovo segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana e della segreteria regionale composta da Emanuele Gallo e Vera Carasi, il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, nel corso della sua relazione, ha fatto il punto della situazione politico-sindacale territoriale, soffermandosi sui temi di attualità: dalla sanità alle infrastrutture, dalla necessità di tutela delle fasce deboli e fragili della popolazione agli interventi per creare spazi di aggregazione e sociali.

Intanto, però, la Cisl ascolta il territorio e le istanze dei cittadini. «Lavoreremo sulla partecipazione – ha detto – attraverso le assemblee nei luoghi di lavoro, nelle leghe dei pensionati, ascolteremo i nostri lavoratori, i nostri pensionati, la nostra comunità, per programmare quello che saranno le attività da svolgere. Per noi la priorità è l'infrastrutturazione del territorio, l'occupazione, il lavoro, i giovani, gli spazi di aggregazione che servono per anziani, per bambini e per famiglie».

Di lavoro, salari e occupazione ha parlato anche il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana. «Messina rappresenta per la Sicilia un territorio importante – ha esordito La Piana – sono tutti temi che dobbiamo affrontare immediatamente, mettendo insieme i soggetti che possono far sviluppare gli investimenti in questa provincia. È necessario, però, che siano gli investimenti in grado di portare lavoro, non lavoro povero ma sicuro che possa rimettere insieme l’economia del territorio e dell’isola. Su questo la Cisl è fortemente impegnata ma sono fondamentali le infrastrutture affinché ci siano le condizioni per consentire agli imprenditori di investire qui. Serve che anche le Pubbliche amministrazioni facciano in fretta rispetto anche ai fondi del Pnrr».