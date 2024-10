Il Commissariato di Milazzo trasloca a San Filippo del Mela

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo lascia temporaneamente l’ubicazione di via Municipio 1 per trasferirsi nella sede distaccata di San Filippo del Mela, in corso Garibaldi n. 432 ed in via Roma n. 33.

Gli uffici sono già operativi, pronti allo svolgimento di tutte le previste attività istituzionali, tra cui il coordinamento del quotidiano controllo del territorio, che continuerà a svolgersi con equipaggi dedicati che opereranno nel Comune di Milazzo.

Inoltre, al fine di continuare a garantire il più efficace servizio ai cittadini, sono stati allestiti in corso Garibaldi l’ufficio Denunce e in via Roma l’ufficio Passaporti e l’ufficio Stranieri, presso i quali i cittadini potranno presentarsi per presentare querela, richiedere il passaporto o, più genericamente, avere un contatto con la Polizia di Stato.

Orari, ubicazione degli uffici e numeri di telefono sono visionabili sul sito web della Polizia di Stato, nella pagina dedicata alla Questura di Messina.