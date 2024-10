Gestione illecita dei rifiuti nel Messinese: divieto di esercizio per 3 imprenditori. Sequestrati complessi aziendali e quote sociali

Un'importante operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e dal Nucleo Operativo Ecologico di Catania, che ha portato all'emissione di un'ordinanza di misura cautelare interdittiva per tre imprenditori della provincia di Messina. Le persone coinvolte sono accusate di reati legati alla gestione illecita dei rifiuti e alla frode nelle pubbliche forniture.

L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, ha svelato un sistema organizzato dalle tre imprese aggiudicatarie dei servizi di raccolta rifiuti in alcuni comuni della provincia. Secondo le indagini, tali imprese avrebbero aggirato le normative ambientali e i requisiti del capitolato d'appalto per ridurre significativamente i costi aziendali. In particolare, sono emerse pratiche di pesatura fittizia dei rifiuti, falsificazione di documenti di trasporto e miscelazione illecita di diverse tipologie di rifiuti, compresi quelli pericolosi, violando l'obbligo di separazione e di corretta gestione. Questo modus operandi avrebbe consentito loro di risparmiare sui costi di trasporto e di apparire in regola con gli standard richiesti per la raccolta differenziata, grazie alla documentazione falsificata.