Accusato di riciclaggio da Barcellona a Dubai: giovane imprenditore prosciolto in appello

I giudici della Corte d’Appello, presidente Mangano, giudici Giacobello e Tripodi, hanno radicalmente riformato la sentenza di primo grado, e prosciolto dal reato di riciclaggio di una importante somma di denaro poi trasferita all’estero, l’imprenditore Antonino Imbesi, azionista dell’Agrumigel srl di Barcellona. In primo grado i giudici del Tribunale in composizione collegiale, lo avevano condannato, disattendendo la richiesta di assoluzione del pm, alla pena di 5 anni e 6 mesi. Con lo stesso dispositivo, all’imprenditore Antonino Imbesi, sono state dissequestrate somme per oltre 800 mila euro, oltre al 33% delle quote azionarie detenute nella società Agrumigel srl, per la gestione delle quali era stato nominato un custode giudiziario.

La vicenda giudiziaria vissuta dal giovane imprenditore è stata segnata da un duplice percorso giudiziario. Infatti, per la stessa ipotesio di reato, parallelamente al processo di Barcellona, si teneva analogo processo davanti al Tribunale penale di Milano, e la Procura lombarda aveva chiesto la condanna a 4 anni e 6 mesi. Ma davanti al Tribunale di Milano, Imbesi, difeso dall’avv. Antoniele Imbesi, diversamente da Barcellona, era stato assolto con formula più ampia, “perché il fatto non sussiste”.