Rassegna stampa 17-10-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria.

MESSINA

- Messina, aggiudicata la gara per il nuovo waterfront: l’affaccio a mare tra le foci dei torrenti Annunziata e Boccetta

- Crisi idrica a Messina, il sindaco Basile in audizione alla Commissione Ars: Regione assente e con dati errati

- Messina, al vaglio il video della rissa a Villa Dante per identificare le ragazze coinvolte e gli "spettatori"

- Messina, pressioni politiche all’ospedale Papardo: condannato a 5 anni l’ex on. Antonio Catalfamo

- Messina: blitz della squadra mobile a Bisconte, arrestata una donna per droga

- Messina, 63enne condannato per mediazione creditizia abusiva: 12 mesi di reclusione e multa di 10mila euro

IN PROVINCIA

- Pronto soccorso, dubbi e verifiche a Milazzo su “farmaci stupefacenti scaduti”

- Nizza di Sicilia: gli scavi per la galleria "Sciglio" interrotti dopo il rinvenimento di arsenico