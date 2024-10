Pronto soccorso, dubbi e verifiche a Milazzo su “farmaci stupefacenti scaduti”

Farmaci stupefacenti scaduti al Pronto Soccorso di Milazzo? Sarebbe un fatto grave se quanto segnalato ieri in una interrogazione parlamentare dal deputato regionale di “Sud chiama Nord”, Matteo Sciotto trovasse fondamento. Una vicenda che rischia di avere pesanti ripercussioni all’interno del presidio mamertino. Il direttore generale dell’Asp 5, Giuseppe Cuccì, appresa la notizia, ha infatti comunicato di avere immediatamente disposto l’apertura di una indagine interna e nel pomeriggio di ieri è stata avviata una ispezione con il prelievo di campioni di farmaci che nella giornata odierna saranno esaminati. Nessun altro commento anche perché – si lascia intendere – prima di rilasciare dichiarazioni ufficiali, occorrerà avere il quadro chiaro.

Un quadro che Sciotto dimostra di avere leggendo la sua interrogazione. «Mi sono rivolto al presidente della Regione e all’assessore regionale alla Salute – afferma – in merito alla delicata questione della gestione dei farmaci stupefacenti (come morfina, contramal) presso il Pronto soccorso dell’ospedale ‘Giuseppe Fogliani’ di Milazzo. Negli ultimi tempi, sono circolate insistenti voci su una presunta somministrazione di farmaci stupefacenti scaduti a pazienti, in particolare un caso che sembrerebbe coinvolgere la somministrazione di un farmaco ampiamente scaduto.