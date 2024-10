"Non sono quello che sono": a Messina la masterclass di Edoardo Leo, rispetto e valori contro l'odio e la violenza di genere

"L'Otello di Leo, tra Amore, Morte e Gelosia": è il titolo del masterclass tour che precede l’uscita del film del regista e attore Edoardo Leo “Non sono quello che sono” - in sala il 14 novembre per Vision Distribution- e che vede, dal 18 al 30 ottobre, una serie di appuntamenti con gli studenti e le studentesse in alcuni dei più prestigiosi Atenei d’Italia. Il tour si aprirà domani alla Sapienza Università di Roma e proseguirà a Caserta, Napoli, Bari, Taranto, Pescara, Macerata, Perugia, Firenze, Milano, Bologna, per concludersi a Modena. Lunedì 28 ottobre (dopo la tappa che si terrà alle 10 all'Università di Catania) alle ore 15.30 nell’aula magna dell’Ateneo di Messina il regista e attore dialogherà con i giovani in un confronto sui temi che emergono dalla pellicola, in cui si rilegge la tragedia di Otello di William Shakespeare, ambientandola nei primi anni 2000. All’evento interverranno la rettrice Unime, prof.ssa Giovanna Spatari e il prof. Fabio Rossi, ordinario di Linguistica italiana dell'Ateneo; il talk sarà moderato dalla giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile della GDS Academy.

Un progetto rivolto ai giovani ai quali trasmettere, attraverso l’analisi e la rilettura cinematografica di un classico in chiave moderna, un nuovo approccio ad un bagaglio valoriale fondato sul rispetto per la persona. Violenza di genere, gelosia, maschilismo, anaffettività, razzismo sono tra i principali temi di questa indagine sull’odio. Si esplorerà anche l’operazione da un punto di vista del linguaggio, analizzando le motivazioni della scelta di tradurre il testo nei dialetti romano e napoletano e la relazione tra testo letterario e indagine sociologica. "L’Otello di Shakespeare - spiega l'attore e regista - non ha bisogno di essere raccontato. Ha solo bisogno di essere riletto esattamente com’è stato scritto, con la sola forza del dialetto a riportarlo al presente. Iago, Otello, Desdemona sono purtroppo ancora tra noi. La cronaca attraverso un grande classico. Ambientata nei primi anni 2000, una storia senza tempo in cui il bene e il male si mescolano in un vortice di inganni, tradimenti e folle gelosia".