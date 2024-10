Messina-Palermo, chiusa una parte di autostrada per lavori: ecco giorni e tratte interessate

Si comunica che, dalle ore 9 alle ore 14 del giorno 20 ottobre 2024, per l’esecuzione dei lavori di installazione della segnaletica a messaggio fisso, sulla A/20 ME-PA, resterà chiuso al traffico veicolare il tratto autostradale, in direzione Messina, compreso tra gli svincoli di Rometta e di Giostra-Annunziata. Dalle ore 9 alle ore 14 del 20 ottobre 2024 resterà chiuso al traffico veicolare , altresì, in ingresso lo svincolo di Villafranca Tirrena.

Dal giorno 22 ottobre 2024 al giorno 24 ottobre 2024, nella fascia oraria compresa tra le ore 9 alle ore 18, sarà effettuata la chiusura al traffico veicolare che transita nella carreggiata di monte (direzione Messina) del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di S. Stefano di Camastra (Km. 135+052) e S. Agata di Militello (Km. 107+070) dell'Autostrada A/20 Messina-Palermo e la conseguente istituzione dell'uscita obbligatoria allo svincolo di S. Stefano di Camastra con rientro allo svincolo di S. Agata di Militello.