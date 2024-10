Messina: blitz della squadra mobile a Bisconte, arrestata una donna per droga

Ha portato al sequestro di circa 200 grammi di hashish il blitz degli agenti della Squadra mobile di Messina a Bisconte sfociato anche nell’arresto di una donna.

La droga è stata trovata in un’abitazione abbandonata. Era dentro una busta di plastica lasciata tra il materiale di risulta e spazzatura varia. Nella busta c’era la droga divisa in due grossi involucri avvolti nella pellicola e nella carta dall’alluminio che a loro volta erano dentro dei sacchettini di plastica. Nel sacchetto c’erano anche dei telefonini.

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno anche trovato un’agenda. Il ritrovamento è stato effettuato nell’ambito di servizi di controllo antidroga. Dagli esami effettuati dai laboratori del Ris è emerso che una parte della sostanza ritrovata, circa 200 grammi è risultata essere hashish. Attraverso le buste che avevano dei codici a barre, gli agenti sono riusciti a risalire ad una giovane che è stata arrestata. Ieri mattina la giovane, una diciannovenne, è comparsa davanti in tribunale per il processo direttissimo nel quale è assistita dall’avvocato Alessandro Trovato. Il giudice monocratico Francesco Torre ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e rinviando la prosecuzione del processo alla prossima udienza prevista per il 20 novembre.