Cassazione: il processo "Furia" è da rifare per 11, definitiva la sentenza per quattro. Il traffico di droga tra Messina, Barcellona e Milazzo

Per undici imputati il processo è da rifare. Per altri quattro invece le condanne inflitte in appello diventano definitive. È questo l’esito del passaggio in Cassazione del troncone dei giudizi abbreviati dell’operazione “Furia”. Si tratta di una tranche che fa parte della maxi operazione della Distrettuale antimafia peloritana e dei carabinieri sulla riorganizzazione di Cosa nostra barcellonese, con le sue varie diramazioni. In questo caso si trattava dell’indagine sulla riorganizzazione del traffico di droga tra Messina, Barcellona e Milazzo, che ha avuto origine nel 2018 a seguito della scarcerazione del barcellonese Carmelo Mazzù, e che aveva portato a suo tempo all’emissione da parte del gip Monica Marino a 25 ordinanze di custodia cautelare.

Undici imputati hanno registrato l’annullamento della sentenza d’appello emessa a Messina nel giugno del 2023, e dovranno affrontare un nuovo processo d’appello sempre a Messina. Si tratta di Tindaro Giardina, Carmelo Mazzù, Giuseppe Chiofalo, Jesus Matias Piccolo, Antonino Pirri, Piero Salvo, Carmelo Donato, Giovanni Alessi, Antonio Zocca, Francesco Aiello e Alessandro Giusti.