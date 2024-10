Capo d’Orlando, ritrovata dopo 99 anni la statua della Madonnina

Ritrovata dopo 99 anni del suo trafugamento la statuetta della Madonnina di Capo d’Orlando, patrona della città paladina. Era in un casolare delle campagne di Naso ed il suo ritrovamento avvenuto nel 2011 si deve ad uno storico locale, il maestro Carmelo Caccetta, presidente della locale sede dell’Archeoclub d’Italia. Sono dovuti passare però ben 13 anni prima che il possessore della statuetta si convincesse a consegnarla al vescovo di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco che l’ha data nelle mani del parroco di Capo d’Orlando, l’arciprete don Nello Triscari per sostituire la copia della statuetta che per quasi un secolo aveva preso posto nella chiesetta del santuario del Monte della Madonna lassù in cima al promontorio . Ritornerà a casa prima di martedì prossimo 22 ottobre quando Capo d’Orlando, come ogni anno festeggerà ,la sua patrona e ritornerà da Palermo dove abili artigiani stanno ricostruendo le teste della Madonna e del Bambino Gesù perché per motivi ancora sconosciuti erano stati sostituiti da teste in terra cotta. “ Siamo convinti che si tratta della statuetta originale” dice padre Nello facendo vedere una foto della base della statuetta in alabastro che gli artigiani di Palermo gli hanno mandato dopo il restauro. Poi aggiunge “ Noi ci crediamo e lo speriamo ma se qualcuno sapesse di alternative certe si faccia avanti”. Nella versione cartacea di domani altri particolari sul ritrovamento,. ( Nella foto a sx la base restaurata e a dx la copia della statuetta che da 99 anni i fedeli venerano”.