Tre turiste canadesi in difficoltà sul cratere a Vulcano: salvate in elicottero dai vigili del fuoco di Messina

Oggi, intorno alle ore 17:00, i Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per la ricerca e il salvataggio di tre turiste in difficoltà nei pressi del cratere dell'isola di Vulcano, parte dell'arcipelago delle Eolie.

La sala operativa ha immediatamente allertato la squadra del Distaccamento di Lipari e ha contestualmente richiesto l'intervento dell'elicottero Drago 54 proveniente da Lamezia Terme. Le turiste, di origine canadese, si erano disorientate mentre effettuavano un’escursione sul cratere, non riuscendo a ritrovare il sentiero per il ritorno.

Data la particolare orografia del territorio, è stato necessario l'utilizzo del verricello per portare in salvo le escursioniste. Grazie all'intervento tempestivo del personale elisoccorritore, le turiste sono state recuperate e trasportate a bordo dell'elicottero, per essere successivamente portate all’elipista dell'isola. Qui, il personale sanitario ha appurato che le loro condizioni psicofisiche erano buone.