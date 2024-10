Studenti del Dipartimento Ingegneria dell'Unical in visita alla green island della smart road

Gli studenti dell'Università della Calabria hanno visitato la Green Island della Smart Road sulla A2 'Autostrada del Mediterraneo' a Lattarico, in provincia di Cosenza.

Al sopralluogo d’approfondimento hanno partecipato alcuni studenti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale, accompagnati da tecnici di Anas che hanno illustrato nei dettagli il progetto della Smart Road.

Particolare interesse hanno suscitato le tecnologie utilizzate lungo l'infrastruttura, alimentata da energia pulita attraverso impianti fotovoltaici e mini eolici, istallati in aree dette Green Island dove viene generata energia rinnovabile che contribuisce all' alimentazione dell'infrastruttura. Nelle Green Island sono presenti inoltre stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

L'intera rete infrastrutturale è in fase di completamento e i moduli che sono stati completati sono attualmente in fase di test.