S. Teresa Riva, realizzazione delle strisce blu. Avanti piano e con vari errori

Ad un mese dalla firma del contratto non è ancora partita la nuova gestione dei parcheggi a pagamento a S. Teresa di Riva.

Le attività preliminari, infatti, procedono a rilento e sono emerse alcune criticità che dovranno essere risolte prima della partenza ufficiale del servizio, che interessa dodici zone dove sono previste le strisce blu, nove sulle vie Regina Margherita e Francesco Crispi, due sulla via Stradella Catania e una su via Torrente Agrò, per un totale di 350 stalli.

Aggiudicataria dell’appalto per quattro anni è la società “Compark Srl” di Varese, che ha offerto un rialzo del 28,27% sul canone minimo annuale garantito, pari a 35.000 euro, per un totale di 44.894 euro, oltre ad un maggiore aggio percentuale del 9,40% sugli incassi presunti, eccedenti l’introito annuo presunto pari ad 141.750 euro.

La gara è stata aggiudicata il 6 maggio ma la firma del contratto è avvenuta solo il 17 settembre, con in mezzo un ricorso al Tar che è stato perso dalla ditta concorrente che contestava l’affidamento. A trenta giorni di distanza, però, la gestione è ancora in mano al Comune.