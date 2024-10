Raddoppio ferroviario Fiumefreddo-Giampilieri, accordo trovato: dopo la protesta ripartono i lavori

Hanno ricevuto rassicurazioni da Webuild i 50 operai che da ieri avevano incrociato le braccia nel cantiere di Trappitello. Questa mattina le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno incontrato la dirigenza del cantiere del raddoppio ferroviario Fiumefreddo Giampilieri. Nel corso del chiarimento perlopiù derivante da problematiche di carattere amministrativo – burocratico, i responsabili dell'azienda si sono impegnati per l'immediato superamento delle problematiche. Inoltre, nel corso della prossima settimana le parti si incontreranno, cosa da tempo auspicata dalle organizzazioni sindacali, per aprire una discussione fattiva rispetto all'adozione di un contratto integrativo per i lavoratori addetti con beneficio per tutte le maestranze addette ai lavori. A darne notizia il segretario generale Fillea Cgil Messina, Mario Mancini, e il responsabile cantiere Fillea Cgil, Massimo Santonocito.