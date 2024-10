Milazzo, terminal di navi e aliscafi. Proroga tecnica alla Comet

Terminal navi e aliscafi, arriva una nuova proroga per la Comet e quindi il rischio di possibili disagi per gli utenti per il momento è congelato. L’Autorità di sistema portuale ha concesso una “proroga tecnica” alla società rappresentata da Ivo Blandina, in attesa dell’esperimento della nuova gara per la concessione decennale delle due strutture di via Luigi Rizzo e via Acqueviole e del parcheggio a quest’ultima annesso. Sui tempi di aggiudicazione della gara, però, vige la massima incertezza, anche perché ieri era il termine ultimo per la presentazione delle offerte e, in assenza di modifiche al bando, il rischio che la stessa vada deserta è concreto. Se ne saprà di più oggi a bocce ferme. La questione è seguita con grande attenzione anche dagli otto lavoratori sui quali pende il licenziamento per fine attività che la Comet ha notificato, ma come rilevano anche i sindacati, è pure concreto il rischio di non trovare nessuna società disposta ad assumere la gestione delle due strutture, con ripercussioni per l’utenza.

Tra l’altro, la questione della concessione dei Terminal ha riacceso i riflettori sulla polemica esistente tra Comune e Autorità di sistema. Una polemica che può essere fatta rientrare se si riuscirà a confrontarsi attorno ad un tavolo. Ma sino ad ora nessuno ha fatto un passo avanti per promuovere la riunione. E chiaramente questo stato d’impasse finisce col penalizzare la città e gli operatori del porto, che rilevano come ci siano quasi trenta milioni di euro nel Piano triennale delle opere pubbliche che riguardano il porto di Milazzo, ma ancora nessun appalto è partito nello scalo mamertino. La “fetta” più grossa delle risorse da impiegare riguarda la banchina XX Luglio, di cui la Gazzetta riferito nei giorni scorsi.