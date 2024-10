Messina, sono una quarantina le candidature al CdA dell'Amam

Sono una quarantina le candidature al Cda dell'Amam. Si sono chiusi ieri a mezzanotte i termini per partecipare al bando pubblicato dal Comune per costituire il nuovo consiglio di amministrazione dell'Amam, dopo le dimissioni di Loredana Bonasera, Adriano Grassi e Alessandra Franza. Stamattina gli uffici comunali hanno iniziato l'esame delle istanze per verificare la correttezza della procedura, poi passerà tutto nelle mani del sindaco Federico Basile che nominerà il nuovo vertice dell'azienda acque. Sicuramente non ci saranno novità prima di domani sera, quando tutto il quartier generale di Sud chiama Nord si riunirà a Fiumedinisi per un incontro convocato dal leader Cateno De Luca.

Intanto di acqua si è parlato oggi a Palermo durante la commissione all'Ars che era stata chiesa dal deputato Pippo Lombardo. Il sindaco Basile ha presentato un report sulla gestione della crisi idrica messinese in cui sono state messe in luce le responsabilità che l'amministrazine addebita alla cabina di regia della Regione che ha negato a Messina una maggiore erogazione di acqua nel periodo clou dell'emergenza idrica.