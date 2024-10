Messina, “pressioni politiche” sui vertici del Papardo: due condanne in abbreviato e due patteggiamenti

Si chiude con due condanne in abbreviato e due patteggiamenti la prima tranche dell'udienza preliminare davanti alla gup Ornella Pastore nata dall’inchiesta della Procura e della Guardia di finanza di Messina sulle “pressioni politiche” esercitate sui vertici amministrativi dell’ospedale Papardo. Un'indagine che nel luglio dell'anno scorso portò agli arresti domiciliari l’ex onorevole regionale Antonio Catalfamo, prima nella Lega e poi in Forza Italia. Oltre all’ex parlamentare era imputata in questo troncone la dirigente dell’ospedale Francesca Paratore. Sono stati assistiti rispettivamente dagli avvocati Tommaso Calderone e Giuseppe Lo Presti.

Compresa in questo contesto c'era anche una vicenda marginale per un altro capo d’imputazione, che riguardava un’ipotesi minore di falso per un medico della struttura in servizio come responsabile del laboratorio di analisi, il dott. Daniele Caruso, e un paziente, Giuseppe Arena, assistiti rispettivamente dagli avvocati Nunzio Rosso e Igor Costa. In concorso con la Paratore avrebbero attestato che Arena aveva effettuato un tampone di prelievo per l’accertamento del “coronavirus” e anche l’esito, quando in realtà sempre secondo l’accusa l’esame non sarebbe stato mai effettuato.