Messina, il palasport della Cittadella Universitaria con tabelloni da basket non idonei: il Castanea resta senza campo

Resta senza campo da gioco a qualche giorno dalla partita fissata per sabato alle 18, il Castanea Basket che partecipa alla serie B maschile. L'ufficio gare regionale che ha sede in Campania ha infatti comunicato via Pec che non risultano idonei i tabelloni di cui è dotato l'impianto universitario della Cittadella: il palazzetto dello sport universitario. Lo stesso palazzetto non è dotato del documento antincendio che risulta scaduto. In ogni caso al momento se anche si dovesse risolvere la questione tabelloni (cosa che appare difficile), la gara si giocherebbe a porte chiuse. E' in corso un confronto tra i vertici del Castanea e quelli di Unimesport. Intanto in tema di impianti è stata pubblicata all'albo pretorio la delibera di affidamento del campo da calcio Bonanno per un anno a due società sportive dilettantistiche: la Usd Messana e il Rivierza Nord che si occuperanno delle spese di pulizia e manutenzione ordinaria.