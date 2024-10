Ginostra "assediata" dalle capre: devastate molte coltivazioni. Un abitante ha rischiato di essere travolto dalla furia del branco

Le capre selvatiche a Ginostra, dopo aver distrutto tutta la parte alta del villaggio, si preparano ad attaccare e conquistare il centro abitato nell’indifferenza delle istituzioni. Nei giorni scorsi, un branco di capre è penetrato in un giardino del centro abitato ed ha aggredito un residente intento a curare le piante del suo orto. L’uomo per salvarsi dalla furia del branco, dopo essere stato colpito, è riuscito a rifugiarsi dentro un magazzino e successivamente è dovuto ricorrere alle cure del locale presidio di continuità assistenziale. Alcuni turisti sono riusciti, invece, a non farsi incornare e a salvarsi arrampicandosi su degli alberi. Una situazione ormai diventata insostenibile e che gli abitanti hanno segnalato più volte a chi di competenza. L’ultima nota, rimasta anch’essa senza risposta, ha raggruppato oltre 100 firme tra residenti e proprietari di case. Negli anni, gli animali, che prima stazionavano nella parte alta della montagna di Stromboli, si sono moltiplicati a dismisura e adesso scendono a valle fino ad invadere gli insediamenti abitativi specie nel minuscolo villaggio di Ginostra. Al loro passaggio, delle vere e proprie mandrie, distruggono le coltivazioni ed i frutti del lavoro dei pochi contadini ancora rimasti, facendo franare, financo i vecchi muri a secco e gli antichissimi terrazzamenti che trattengono il terreno scosceso. La Riserva Naturale Orientata dell’isola di Stromboli, soprattutto nella parte di Ginostra è stata devastata dal passaggio e dallo stazionamento di capre e pecore allo stato brado. Alberi d’ulivo distrutti, cappereti ormai frantumati, piante tipiche della macchia mediterranea che stanno letteralmente scomparendo ed il delicato habitat della Riserva che sta cambiando con la colonizzazione selvaggia di animali che non sono endemici del posto ma importati dall’esterno. Tutto ciò sta irrimediabilmente distruggendo l’ecosistema isolano. Nell’isola di Alicudi per un problema simile si sta provando ad intervenire anche se fino ad oggi nonostante i soldi investiti non si è riusciti a risolvere il problema. A Ginostra la comunità, di solo 30 abitanti, si trova costretta ad affrontare oltre 1500 capre. “Salgono sui tetti, inquinano l’acqua e distruggono tutto ciò che trovano al loro passaggio. Pascolano addirittura sulla pista eliportuale. Cominciamo a temere per le nostre vite - affermano gli isolani - dopo le recenti aggressioni a danno di residenti e turisti. Occorre che ogni Ente, per le proprie competenze, si assuma le necessarie responsabilità.” “ Se non si provvederà a risolvere il problema – concludono i ginostresi - saremo costretti ad abbandonare la frazione e chiedere un risarcimento danni al Comune di Lipari e alla Regione”.