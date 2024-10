Rassegna stampa 15-10-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Fiera di Messina, il futuro dipende… dall’acqua!

Ponte sullo Stretto: «troppi e troppo forti gli impatti»

Camera di Commercio di Messina, Blandina: “Lo scetticismo sul Ponte? Non serve a nulla!”

IN CITTA'

Paziente curato in clinica a Messina e morto in ospedale a Taormina: sei indagati

Messina, l'operaio morto in un cantiere della litoranea: in quattro davanti al gup

Lo “spaccavetrine” di Messina fa scena muta davanti al giudice

IN PROVINCIA

Lo scempio della discarica di Torretta, il Comune di Milazzo dice basta ad un umiliante scaricabarile

Capo d'Orlando, "lanciatori" di rifiuti inchiodati dalle fototrappole