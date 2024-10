MoveMe "viaggia" a una media di 250 abbonamenti al giorno: ancora 2 mila tessere disponibili a Messina

Sono 19.000 gli abbonamenti sottoscritti fino a oggi con la promozione MoveMe, l’iniziativa con la quale Atm consente di viaggiare su tutti i propri mezzi, bus e tram, a soli 50 euro l’anno. Dopo il successo della prima edizione, in cui si era arrivati a oltre 28.000, si avvicina l’obiettivo dei 21.000 abbonamenti che si era prefissato l’azienda prima dell’avvio della seconda edizione, il 16 settembre scorso.

Da domani sul sito di ATM partirà anche un countdown, per comunicare ai cittadini in tempo reale la disponibilità residua. Si viaggia, infatti, ad una media di 200-250 abbonamenti al giorno, per il 46% stipulati online, per il 30% ai vari box dell’azienda e per il 24% alle tvm. Altro dato interessante, per il 76% si tratta di conferme degli abbonamenti sottoscritti nella prima edizione, per il 24% sono nuovi abbonati. Un trend che si riverbera anche su altri servizi con cui ATM sfrutta le nuove tecnologie.