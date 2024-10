Messina, contratti "selvaggi" all'Ipab Collereale: la Uil chiede un'indagine ispettiva

La Uil Fpl di Messina, attraverso una nota inviata all’assessorato regionale della Famiglia e Politiche sociali e per conoscenza al sindaco di Messina, Federico Basile , esprime numerose perplessità in merito alla decisione adottata dall’Ipab Collereale di Messina che ha interrotto il contratto con Medihospes che fino al 30/09/2024, ha garantito con l’attività tecnica agli ospiti ricoverati, con personale Ausiliario proveniente da Ipab Collereale ed a suo tempo assorbito da Medihospes.

Altro che principi di solidarietà, che gli Enti Religiosi dovrebbero attuare, qui si tratta invece di contratti selvaggi che nulla hanno a che vedere con i Diritti dei lavoratori che in maniera radicale vengono calpestati. La Uil Fpl, dice No. All’Assessorato competente, si chiede l’avvio di una indagine ispettiva al fine di verificare la gestione dell’Ipab di Messina, in merito anche a traslazioni di immobile che avrebbero dovuto riportare l’Ente in situazione di equilibrio contabile".