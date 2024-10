In barca verso Vulcano, si fermano e salvano da plastica e lenza una "caretta-caretta"

Una piccola tartaruga marina “caretta caretta” è stata tratta in salvo a circa un miglio dalla costa barcellonese. Ad accorgersi dell’animale in evidente difficoltà, a causa di buste di plastica e di una lenza intorno alla testa e ad una zampa, sono stati gli occupanti di un’imbarcazione diretta all’isola di Vulcano - Filippo Iannelli, Giuseppe Chillemi, Vito Famà e Helmi Chaieb - i quali non hanno esitato a soccorrere la testuggine per poi condurla presso la Capitaneria di Porto di Milazzo. Una volta rianimata e messa in sicurezza, la tartaruga è stata prelevata dagli operatori dell’Istituto zooprofilattico di Palermo per ricevere le cure più idonee ed essere rimessa in libertà.