Sant'Agata di Militello: asse viario, cantiere bloccato. I nodi burocratici da sciogliere

Sono rimasti fermi al palo i lavori per la realizzazione dell’asse viario che collegherà la statale 113 con la zona portuale di Sant’Agata Militello.

Il cantiere, avviato a maggio dell’impresa “Bruno Teodoro Costruzioni” esecutrice designata del consorzio Infra.Tech, è fermo ormai da circa tre mesi a seguito di criticità burocratiche che hanno determinato un rallentamento che inizia a diventare preoccupante nell’iter per l’importante infrastruttura finanziata per 11,2 milioni di euro dal Pnrr.

A complicare le cose, secondo quanto risulta, le difficoltà di interfaccia con la Zona Economica Speciale, stazione appaltante dell’opera, da cui debbono necessariamente transitare le procedure amministrative e finanziarie legate all’appalto per cui il comune di Sant’Agata Militello è individuato come soggetto attuatore di secondo livello. Tra i nodi più urgenti da sciogliere, la rimodulazione del quadro economico del progetto, necessaria per predisporre alcuni interventi come le operazioni di bonifica bellica e la rimozione di alcuni materiali, tra cui anche rifiuti classificati come pericolosi, venuti fuori dopo le prime operazioni del cantiere lungo la traccia della futura arteria stradale.