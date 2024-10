Rassegna stampa 14-10-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli che potrete leggere su Gazzetta del Sud - Messina in edicola oggi:

«Il Ponte sullo Stretto di Messina occasione irripetibile per Messina»

La Falce di Messina, ecco da dove inizia la bonifica

I fondi per bonificare la Falce, Matilde Siracusano: “Chiuso un cerchio, da qui parte la rinascita”

La tre giorni del Turismo a Rimini ha visto Messina protagonista

Taormina, turismo “straripante”. Un codice di regole per i visitatori

Sant’Agata di Militello: asse viario, cantiere bloccato. I nodi burocratici da sciogliere