La tre giorni del Turismo a Rimini ha visto Messina protagonista

Conclusa con un bilancio positivo la tre giorni del “Messina Tourism Bureau” alla Fiera internazionale del Turismo di Rimini. Grande la soddisfazione, anche da parte del Comune, per la significativa partecipazione e attenzione, con l’avvio di interessanti interlocuzioni in vista di prossime collaborazioni.

La “Ttg Travel Experience” di Rimini è una delle Fiere di settore più importanti a livello internazionale. Le bellezze e i tesori della città dello Stretto e della provincia hanno conquistato “buyers” provenienti da ogni parte del mondo, operatori del turismo e visitatori. Lo stand del “Bureau” e dei co-espositori Città metropolitana di Messina, Comune di Montagnareale e Progetto Circe (Comune di Casalvecchio Siculo) è stato tra i più visitati anche in occasione delle degustazioni dei prodotti tipici della nostra provincia. I sapori autunnali delle paste di mandorla, della frutta martorana e delle castagne di Montagnareale, i tradizionali maccheroni fatti in casa, i gustosi piparelli e ‘nzuddi di Casalvecchio Siculo hanno fatto sì che l’esposizione diventasse tra le tappe più “gettonate” della kermesse. Di grande interesse anche l’offerta turistica del Comune di Tripi, l’antica Abakainon tutta da scoprire con un territorio ricco di patrimonio archeologico e culturale.

La manifestazione di Rimini è stata anche l’occasione per avviare collaborazioni con i Paesi che, tra Ottocento e Novecento del secolo scorso, sono stati meta di migliaia di emigranti siciliani.