Santa Teresa di Riva, nuova strada monte-mare. Il progetto ora è in mano a “Rfi”

La progettazione è conclusa, adesso l’ultima parola spetta a Rete Ferroviaria Italiana. A S. Teresa di Riva non si è fermato l’iter per arrivare alla realizzazione di una via di collegamento tra i quartieri Sparagonà e Sacra Famiglia, che consentirebbe di avvicinare la zona a monte con quella a mare.

La procedura per la costruzione della strada tra la lottizzazione convenzionata “Parco Verde-Ragno-Rigano” (in via Santa Lucia nel quartiere Sparagonà) e la strada di accesso alla cooperativa Moira-Massarenti nella zona Sacra Famiglia va avanti e l’ultimo aggiornamento del progetto è lievitato a ben 4.800.000 euro, rispetto ai costi inizialmente stimati in poco più di 1 milione, con un elaborato esecutivo già inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche e nell’elenco annuale 2024, con priorità 1.

L’intervento prevede anche la costruzione di un sottopasso per attraversare l’attuale linea ferroviaria e collegare le due zone del paese e, nei giorni scorsi, il sindaco Danilo Lo Giudice e i tecnici comunali, tra cui il suo esperto per le opere pubbliche ing. Carmelo Trimarchi e il direttore dell’Ufficio tecnico geom. Francesco Pagano, si sono recati a Palermo nella sede di Rete Ferroviaria Italiana per consegnare gli elaborati progettuali nei quali sono state riscontrate le 17 prescrizioni imposte dall’ente ferroviario: «Abbiamo esaminato ed acquisito l’ultimo parere mancante per il progetto del terzo lotto Moira-Massarenti - ha spiegato il primo cittadino - una via di fuga importante che ci consentirebbe di snellire il traffico attuale presente sulla via Sparagonà. Se tutto procede bene nel giro di qualche settimana potremmo avere il parere e siamo pronti con la schedina da giocare per riuscire a realizzare anche quest’opera».