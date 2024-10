Paura a Crotone per un'auto in fiamme: salve tre persone, tra cui un neonato

Un incendio nel pomeriggio ha interessato un'auto nel parcheggio del centro commerciale Le Spighe sulla SS106 a Crotone. Erano le 17:50 quando una squadra dei vigili del fuoco del comando Crotone è intervenuta sul posto. Per cause ancora da accertare l'auto andava in fiamme durante la marcia, all'interno tre persone tra queste un neonato, tutte uscite fortunatamente in tempo illese. L'intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento delle fiamme, e vista la vicinanza ad altri veicoli nel parcheggio, ad evitare la propagazione delle stesse ad altre vetture, si procedeva poi alla messa in sicurezza dei luoghi circostanti. Sul posto anche la Polizia.