Orrore a Messina: abusi sul figlioletto, indagato il padre

Nell’ambito di una difficile separazione tra coniugi, emerge una storia di abusi. Uno dei figli minori della coppia, un bambino, viene prima sentito da alcuni assistenti sociali e psicologi nel 2023, ma non riferisce di fatti gravi e preoccupanti. Il campanello d’allarme inizia a suonare lo scorso settembre, quando, sentito per nuove dichiarazioni, vuota il sacco e descrive episodi rabbrividenti. La Procura accende i riflettori sul caso, del quale si occupa la sostituta Anita Siliotti. Indagato risulta il padre, ragion per cui l’Ufficio inquirente ritiene necessario procedere con la richiesta di incidente probatorio, secondo anche quanto sollecitato dai difensori della vittima, gli avvocati Nino Cacia e Gabriele Lombardo.

Nell’atto firmato dall’accusa, si ritiene che dopo l’escussione del minore sia fondamentale l’esecuzione di una perizia di tipo psicodiagnostico sul bambino per accertare con colloqui mirati e somministrazione allo stesso di materiali specifici se soffra di disturbi della personalità o di rilevanza psichiatrica o neurologica. Nello specifico, si vuole capire se dalle sue dichiarazioni possano venire fuori elementi chiave relativi alle indagini, anche al fine di stabilire, in base alla sua età, allo sviluppo psico-fisico e ai vissuti emotivi, se sia in grado di sostenere l’esame testimoniale richiesto e ricordare e riferire i fatti. Sotto la lente ci sarebbero quindi presunte attenzioni insane da parte del genitore, sfociate in violenza di natura sessuale. Sarà sentito – con le forme dell’audizione protetta e in presenza di specialisti e col supporto affettivo di una o più persone di fiducia, ma con esclusione di ogni contatto – anche un altro minore componente del nucleo familiare.