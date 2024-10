“Messina Risk Sis.Ma. 2024”, 25mila persone coinvolte e decine di eventi: esercitazione riuscita

I numeri dell'esercitazione sono stati i seguenti: 25.000 persone complessivamente coinvolte, di cui 20.000 nelle scuole; 45 eventi svolti presso le Istituzioni/Università di Messina, esercitazioni di evacuazione e corsi di formazione per Volontariato e componenti della colonna mobile degli enti locali ANCI; maxi-emergenza sanitaria nei 3 ospedali di Messina Policlinico, Piemonte e Papardo, nel dipartimento di Medicina Militare con trasporto di 53 feriti simulati rappresentati da studenti del corso di laurea di Infermieristica del Policlinico, e il SUES 118 Messina, con la centrale operativa che ha coordinato i soccorsi; impiegati 40 vigili della Polizia municipale di supporto per la sicurezza stradale e 10 funzionari del servizio comunale di Protezione civile; mobilitati 27 mezzi di Protezione civile partiti in colonna mobile dal COC verso l’area di ammassamento soccorritori e mezzi allestita presso l’area PalaRescifina, San Filippo, aperta alla visita degli studenti degli istituti scolastici Antonello, Caio Duilio e Catalfamo e gestita da 160 volontari appartenenti al Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Messina e alle 19 associazioni di volontariato che hanno partecipato all’esercitazione (A.C.C.I.R. – AGESCI – Ass. Naz. Carabinieri Messina servizio Regionale Cinofili Ass. Naz. Carabinieri Sicilia – A.R.P. – Castel Gonzaga – C.O.E.S. – Croce Rossa Messina – Guardia Forestale Volontaria Messina – Mari e Monti 2004 – Misericordia Messina – Misericordia Spadafora – Nova Militia Christi – Nucleo Diocesano di Protezione Civile – Organizzazione Europea – Overland – Soccorriamoli – Volontari del Terzo Settore) coordinati da Sabrina Palumbo e Orazio Puleio, referenti della funzione volontariato del Centro Operativo Comunale.

“Un’esercitazione può definirsi riuscita - hanno dichiarato il sindaco Basile e l'assessore Minutoli - nel momento in cui si prende coscienza dei propri limiti, per poter migliorare la prossima volta. Quando abbiamo progettato di mobilitare una colonna mobile e realizzare un campo di ammassamento soccorritori e mezzi l’abbiamo fatto per avere contezza e consapevolezza delle varie forze di Volontariato su cui Messina potrebbe contare in caso di emergenza sismica. Ringraziamo tutti i volontari per la grande partecipazione. Nessuno si salva da solo e la protezione civile funziona se la cooperazione tra tutti gli attori è efficace e consapevole”, hanno concluso Basile e Minutoli.