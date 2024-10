Lite in strada a Villafranca, ragazzo ferito

Un grave episodio di violenza tra due ragazzi si è consumato nei giorni scorsi nelle vicinanze di un centro commerciale, a Villafranca Tirrena. Un fatto che però, forse anche in considerazione della giovane età, è rimasto per giorni sotto la sabbia ma che invece, proprio in virtù di un dilagante disagio sociale deve emergere e fungere da monito per potere, quantomeno, servire a scuotere le coscienze.

Il preoccupante episodio si è verificato sabato scorso nei pressi di un centro commerciale. Una lite si sarebbe improvvisamente accesa tra due ragazzi, entrambi a quanto pare d’età compresa tra i 16 e i 17 anni, in presenza di altri minorenni che non sono stati però coinvolti. Nella colluttazione uno dei due è rimasto seriamente ferito ad un occhio. Il ragazzo è stato sottoposto a cure all’ospedale Fogliani di Milazzo. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Stazione di Villafranca Tirrena. I militari dell’Arma hanno identificato ciascuno dei presenti sul posto, che sono già stati chiamati a fornire le proprie testimonianze che serviranno a chiudere il cerchio attorno a questa triste e incresciosa vicenda. L’accaduto, dai contorni preoccupanti, non è però passato sotto silenzio, una volta che l’episodio si è risaputo in paese. A manifestare grande dispiacere è anzitutto il sindaco Giuseppe Cavallaro