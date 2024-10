La cometa Tsuchinshan-Atlas regala spettacolo in Calabria e sullo Stretto

La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas sta dando spettacolo in tutto il suo splendore. Nelle ultime ore la cometa è visibile anche in molte zone d’Italia e sullo Stretto di Messina così come documentato sui social. Spettacolare la foto di Alberto Romeo diffusa sul gruppo Piana di Palmi al calor del tramonto.

Il 12 ottobre la cometa è passata alla distanza minima dalla Terra ed è già lungo la strada che la porterà ad allontanarsi sempre più dal Sole. Sarà dunque sempre più alta sull'orizzonte ma allo stesso tempo (proprio per la maggiore distanza dal Sole) tenderà gradualmente ad affievolirsi.