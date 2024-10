Il 59% di raccolta differenziata ad agosto: Messina lanciata verso l'obiettivo del 65%

La città di Messina ha compiuto un importante passo avanti, toccando il 59% di raccolta differenziata. È quanto emerge dai dati riferiti al mese , elaborati e resi disponibili nei giorni scorsi. Questo risultato, ottenuto anche in un mese caratterizzato da una forte affluenza turistica, è frutto del lavoro costante dell’Amministrazione Basile, di Messinaservizi Bene Comune e della collaborazione dei cittadini rispettosi delle regole. Questi sforzi congiunti, che comprendono innovazioni tecnologiche, monitoraggio costante e sensibilizzazione, hanno permesso di migliorare la gestione dei rifiuti e avvicinare Messina ai migliori standard di sostenibilità urbana. "Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto, ma il nostro lavoro non si ferma qui", ha dichiarato il sindaco di Messina, Federico Basile. "L’obiettivo è continuare su questa strada per raggiungere il 65% di raccolta differenziata. Grazie all'impegno dei cittadini e al lavoro di Messinaservizi Bene Comune, Messina si conferma un esempio virtuoso nel Sud Italia per la gestione dei rifiuti".

Tra le azioni che hanno contribuito a questo successo, i controlli sul territorio hanno avuto un ruolo fondamentale. Grazie alla collaborazione con la Polizia municipale, sono state installate fototrappole in punti strategici della città per individuare e sanzionare chi abbandona rifiuti illegalmente, un fenomeno ancora diffuso in alcune aree. Questi controlli sono costanti e continueranno ad essere intensificati nei prossimi mesi con l'installazione di ulteriori dispositivi di monitoraggio per garantire il rispetto delle norme e migliorare la qualità della raccolta differenziata. L’assessore alle Politiche ambientali, Francesco Caminiti, ha commentato: "L’introduzione delle fototrappole e i continui controlli hanno contribuito a migliorare la raccolta differenziata, riducendo gli abbandoni e i controlli qualità dei conferimenti presso tutte le utenze, affinché soprattutto nei condomini si riduca al massimo il conferimento del Rifiuto Urbano Residuo. Dal 20 si procederà con l'installazione di ulteriori telecamere in diversi punti sensibili della città. Grazie a questo impegno e alla collaborazione dei cittadini, abbiamo raggiunto un risultato importante. La raccolta differenziata in costante crescita ci permette di guardare al futuro con fiducia, per migliorare ancora di più il servizio e, in prospettiva, ridurre ulteriormente i costi di gestione dei rifiuti".