“Giornate Fai d’Autunno”, oltre 1.300 persone in visita allo stabilimento di Gazzetta del Sud ed Rtp

Ben 1.328 persone in visita alla Gazzetta del Sud-RTP, 960 al vecchio Faro di Capo Peloro e 428 alla Stazione di Giardini-Taormina: sono i numeri ufficiali delle “Giornate Fai d’Autunno”, lo straordinario momento di aggregazione e di riscoperta voluto dal Fondo per l'Ambiente italiano. Un bellissimo successo per la Gazzetta del Sud, che in tre giorni (venerdì le visite delle scolaresche) ha superato i 1.300 visitatori, con tantissime persone entusiaste di una realtà editoriale e industriale che è fiore all'occhiello per Messina e per la Calabria. L’iniziativa ha suscitato un grande interesse, con persone attratte dall’opportunità di esplorare per la prima volta l’interno della storica sede del giornale e della televisione. I partecipanti, affascinati dalla possibilità di scoprire i meccanismi e i processi dietro la produzione delle notizie, hanno affollato gli spazi della redazione, del polo produttivo e degli studi di RTP, dimostrando un entusiasmo contagioso.

Nico Pandolfino, presidente della sezione Fai di Messina, ha ringraziato il Gruppo Ses-Gazzetta del Sud per l’opportunità unica: «Per la prima volta, i nostri soci hanno potuto vedere da vicino l’avanguardia e la bellezza del polo produttivo della Gazzetta. Bisogna lottare per preservare tutto questo, un’informazione che rappresenta le fondamenta della nostra città e che dà lavoro a tante persone». Giuseppe Palomba ha, inoltre, anticipato la nascita di un Museo della Gazzetta del Sud, un sogno a lungo cullato dal presidente della Ses Lino Morgante. «Apriremo lo stabilimento almeno due volte a settimana per permettere a tutti di osservare da vicino il processo produttivo», ha aggiunto Palomba.