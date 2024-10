Capo d'Orlando, la città prova a tornare vivibile. Primi restyling sul territorio

Altri spazi dedicati ai giochi ed al relax saranno soggetti al restyling come dice sempre alla “Gazzetta del Sud”, il numero due della Giunta Ingrillì. «Dopo la festa patronale del prossimo 22 ottobre, gli operai saranno al lavoro per la manutenzione delle villette della città ed in particolare della villa Bagnoli di San Gregorio e delle aree relax del lungomare Ligabue».

«L’Amministrazione comunale - dichiara il vicesindaco con delega alla Manutenzione Aldo Sergio Leggio - in queste ore ha riconsegnato alla comunità della contrada di Piscittina il parco giochi della piazzetta Padre Pio completamente restaurato anche nell’impianto di illuminazione . Questo piccolo polmone verde pubblico ha ripreso la funzione di aggregazione e di svago per i più piccoli» .

Per quanto riguarda invece il sistema viario «completeremo la bitumazione avviata prima dell’estate, concludendo il programma delle strade già individuate. Entro dicembre saranno indette le nuove gare per le manutenzioni da avviare il prossimo anno . Gli operai saranno al lavoro già da fine mese su due vie di grande traffico e che congiungono il tessuto urbano al lungomare e sono la via delle Filande e la via Minghetti per poi continuare a sistemare il manto stradale del cavalcavia ferroviario tra la piazza Trifilò e la via Finocchiaro Aprile ed il tratto della stradina sotto lo stesso cavalcavia».