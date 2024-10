Zona Falcata di Messina, il Cipess ha deliberato il finanziamento di 20 milioni di euro per la prima bonifica

Il Cipess ha deliberato nei giorni scorsi il finanziamento di 20 milioni di euro per la prima bonifica della Zona Falcata. A questa cifra si aggiungeranno 1,3 milioni dell'Autorità di Sistema che sarà soggetto attuatore della prima concreta azione di rigenerazione della preziosa area. Con questi fondi, per i quai determinante è stato l'impegno della prima ora del sottosegretario Matilde Siracusano, sarà possibile dare seguito al progetto di fattibilità tecnico economica fatto realizzare dall’Autorità di sistema portuale dello Stretto a proposito della rimozione delle fonti primarie e secondarie di inquinamento dei terreni della Falce.

Un documento che ha confermato come il primo step debba essere l’eliminazione dei km di tubazioni e tonnellate di depositi anche interrati, in molti casi ancora carichi di materiale inquinante. Il terreno verrà scavato per almeno 70 cm per trovare il punto in cui non è più inquinato. Serviranno due anni di lavori ma poi potrà essere restituito ad una fruizione pubblica oggi impensabile. Su questo progetto si innesterà anche quello della ricostruzione che passa dal progetto Falcata Revival affidato quest'anno allo studio Femia.