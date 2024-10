È messinese una delle tre ditte più virtuose d' Italia in tema di pagamenti alla cassa edile, l'ente paritetico che riunisce sindacati e datori di lavoro. La Majolino Srl ha ottenuto un riconoscimento nell'ambito del Cassa edile awards 2024 sul palco del Saie, il prestigioso salone nazionale dell'edilizia di Bologna. I pagamenti alla cassa edile vengono effettuati in base al numero dei lavoratori. A ritirare il premio il titolare della società che lavora da 22 anni tra Sicilia e Calabria proiettando spesso anche in altre regioni Domenico Majolino. "Il premio - hanno sottolineato i responsabili della cassa edile di Messina- rappresenta motivo di orgoglio per tutto il settore edile dell' isola".