Messina, riparazione urgente della rete idrica: erogazione sospesa temporaneamente in una vasta area

A causa di un guasto sulla rete idrica nel tratto che collega i serbatoi di Montesanto e Tremonti, si è reso necessario sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per permettere ai tecnici di Amam di operare in sicurezza. Le zone interessate dalla sospensione sono quelle di Camaro, Bisconte, Camaro S. Paolo e S. Luigi, San Corrao, Tremonti, il centro città, la riviera e i villaggi collinari a Nord. L'intervento, già in corso, dovrebbe concludersi entro la tarda serata di oggi, con il ripristino della normale distribuzione idrica previsto per la notte.

Amam comunica che il personale è a disposizione per rispondere ai seguenti numeri:

? 090 3687711

? Numero Verde: 800 085584