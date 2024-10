Incidente a Brolo: auto pirata investe una donna sulle strisce pedonali, caccia al responsabile

È da chiarire la dinamica dell’incidente che ieri mattina ha coinvolto una donna sessantenne, rimasta ferita in maniera non grave dopo essere stata investita da un’autovettura in pieno centro cittadino, a Brolo (Messina).

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 sulla via Nazionale, nel tratto centrale della Statale 113 che attraversa il centro abitato brolese. Sulla dinamica dell’incidente sono al lavoro gli uomini della Polizia locale, per verificare in particolare la presenza di un’autovettura, di colore bianco secondo quanto riferito, che avrebbe investito la donna mentre stava per attraversare le strisce pedonali, allontanandosi poi repentinamente dal luogo dell’impatto senza prestare soccorso.

Determinante, per far luce sull’accaduto, sarà quindi il riscontro delle immagini del circuito di videosorveglianza comunale di Brolo su cui gli agenti si sono subito messi al lavoro. La donna ferita è stata prontamente soccorsa dai presenti e quindi trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118, riportando a quanto pare un trauma a un piede oltre a varie contusioni.