I messinesi scelgono cosa realizzare, aperto il voto online per 5 opere

C’è tempo fino al 31 ottobre per poter scegliere che cosa realizzare. È giunta alla sua fase decisiva anche l’edizione 2024 del programma di democrazia partecipata. Cinque le proposte che sono state scelte e che sono state anche messe a disposizione dei cittadini, perché possano decidere quale secondo loro è la più utile da realizzare.

La democrazia partecipata dà l’opportunità ai cittadini di poter scegliere con un voto aperto anche ai sedicenni che opera di pubblica utilità realizzare con una percentuale dei fondi regionali che ogni anno vengono assegnati ad ogni singolo comune siciliano. Per quanto riguarda Messina questa quota è di 110.000 euro.

Da quest’anno tutto il procedimento è stato digitalizzato. Sia per quanto riguarda le proposte che le associazioni ma anche singoli cittadini hanno presentato al Comune per una prima analisi sulla fattibilità e sulla congruità dei costi, sia per quanto riguarda la votazione vera e propria. Sono 26 le proposte che sono state vagliate da una commissione di palazzo Zanca, ma solo cinque di queste hanno superato la prima selezione. Molte infatti non erano accettabili perchè fuori tema o perchè non veniva individuata la collocazione dell’opera.

Su cinque proposte, quattro fanno riferimento alla realizzazione di aree del gioco e spazi sportivi. Una invece riguarda l’abbellimento del centro città. Nel dettaglio ecco fra cosa si dovrà scegliere. “Sport Attivo a Scuola”: progetto che mira alla rifunzionalizzazione di una parte del cortile della scuola primaria “Evemero da Messina” a Sant’Agata, per la realizzazione di uno spazio destinato alle attività di educazione motoria. “Campo Gioco Multifunzione”: cioè l’allestimento di un campo gioco multifunzione nel cortile lato sinistro della scuola “Città di Firenze” di Torre Faro. “Progetto per la riqualificazione di un’area sita in via del Carmine villaggio Contesse”: si tratta di un’azione volta alla realizzazione di un campo ci calcio a cinque e di un’area giochi. “Parcheggio ed area giochi per bambini”: progetto volto ad attrezzare uno spazio aperto alla cittadinanza e per attività ludico-ricreative nel rione Montepiselli.